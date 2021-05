Kroonika Meelelahutusauhindade esimene hääletusvoor lööb rekordeid!

Kroonika Meelelahutusauhinnad 2020 Foto: Karli Saul

Eesti parimate meelelahutajate valimine on inimeste seas endiselt väga populaarne. Kroonika juubeliaastal on Kroonika Meelelahutusauhindade esimeses hääletusvoorus on osalenud juba üle 22 000 hääletaja, mida on eelmise aastaga võrreldes üle 6000 inimese rohkem!