Eesti Muusika Päevi kuulas rekordiliselt 10 000 inimest üle kogu maailma

Festivalikorraldajad usuvad, et festival on hüppelaud, mille kaudu eesti muusika jõuab ka teiste koosseisude repertuaaridesse ning mille pikaajalisema tulemusena sünnivad ka tellimusteosed ja ühisprojektid välisfestivalidega. Tänavu kanti 3 kontserti üle ka koostöös Göteborg Art Sounds festivaliga Rootsis, mis on tänaseks üks Rootsi suurimaid helikunsti, kaasaegse kompositsiooni, improvisatsiooni ja elektroonika festivale.

“Festivali toimumine üksnes veebi ja raadio vahendusel oli suur risk ja väljakutse kogu meeskonnale, sest nõudis hoopis teistsugust valmisolekut ja ettevalmistust. Samuti ei osanud me ette aimata, kuidas publik veebifestivali formaadi omaks võtab. Mul on hea meel, et tänaseks me oleme saanud nii palju positiivset tagasisidet nii kuulajatelt, esinejatelt, heliloojatelt kui ka Balti kolleegidelt,” kommenteerib festivali peakorraldaja Mari-Liis Rebane. “Digiformaat ei asenda elavas esituses kontserdikogemust, kuid kindlasti avardas tänavune eksperiment võimalusi leida uut publikut nii geograafiliselt kui ka kõnetada noort generatsiooni, kes on harjunudki leidma oma kultuurisoovitused interneti infoväljalt. Eriti tänulikud oleme ka Klassikaraadiole, kes peaaegu kogu festivali programmi heliülekanded korraldas ja tänu kellele jäävad kontserdid ka ERRi fonoteeki, mistõttu võime kindlad olla, et need ettekanded säilitatakse ja arhiveeritakse ning saavad osaks eesti kultuurimälust. Just sellel festivalil võisid sündida teosed, mille olulisus võib aktualiseeruda veel aastaid hiljem.”