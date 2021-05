Kaja Kallas peaministri tööst: oluline on ikkagi teda seda tööd ja olla inimeste vastu kena

"Oluline on ikkagi teda seda tööd ja olla inimeste vastu kena. Kui sa hakkad end teistest paremaks pidama, siis see ei mõju hästi," vastas Kaja Kallas. "On selline ütlus: sa kohtad inimesi oma eluteel kaks korda - üks kord siis, kui sa lähed mäest üles ja teine kord siis, kui sa lähed mäest alla. Kui sa kohtled inimesi halvasti siis, kui sa lähed mäest üles, siis vaata, kuidas sind koheldakse, kui sa lähed mäest alla," jagas Kallas õpetussõnu.

Kallas rääkis, et peaministri ametit pole võimalik õppida, seda tehes peaks olema paks nahk ning tegevusjulgus. Kallase ametiaeg Jüri Ratase mantlipärijana algas sügaval koroonaajal ning Kallas on ka ise nõus, et ühegi teise valitsuse ametiaeg ei ole hakanud keset nii sügavat kriisi.

"Vahe on selles, et kui sul on tervisekriis ja sa vahetult enne uue valitsuse tulekut leevendad piiranguid ja sa tead, et nakkusolukord ei ole selline (mis võimaldaks piiranguid leevendada - toim), selleks hetkeks, kui sina astud ametisse, lähevad numbrid üles ja kõik ütlevad, et see on sinu süü," rääkis Kallas.