Ed Sheeran otsustas aasta aega kodulinna jalgpalliklubi toetada

Suffolkis elav laulja ja kes on suur jalgpallifänn, otsustas aasta aega särgisponsorina toetada Ipswichi mees- ja naiskonda, kirjutas BBC.

Müstiline logo särgil kujutab matemaatilisi sümboleid ja sõna tuur.

"Jalgpalliklubi on kogukonnas au sees ja see on minu viis toetust näidata," ütles Ed Sheeran.

"Mulle on alati meeldinud Portman Roadil (klubi staadion) käia ning loodan tagasi minna, kui vaatajad uuesti staadionile lubatakse," lisas ta.

"Kuna USAst tulevad klubile uued omanikud, siis on nii klubi fännide ja minu jaoks ees ootamas põnevad ajad," rääkis Sheeran.

Kui temalt küsiti, mida logo tähendab, siis vastas Sheeran, et kõigest antakse õige pea teada.

Sheeranil on pikalt olnud seos Ipswichi ning Suffolkiga. Eelmisel aastal tegi ta laste organisatsioonile suursuguse annetuse.

Jalgpalliklubi müügijuht Rosie Richardson sõnas, et on väga põnevil, et Sheeran otsustas klubi sedamoodi aidata ning lisas, et laulja ja tema külalised on alati kõikidele mängudele oodatud.

"Ta on mitmel moel enda kodulinna vastu toetust avaldanud ja see on järjekordne viis seda teha," ütles Richardson.