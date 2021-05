KLÕPS | Lauri Pedaja kaasa ja laps said viimaks haiglast koju

"Gethel on veel Ariaga haiglas ja ma pean jääma kodus kuidagi mõistuse juurde. Parim viis selleks on oma mõtted mujale saada. Löön kohe kaks kärbest ühe hoobiga. Teen kodus koos Leinoga ehitustöid. Asi on sinnamaale jõudnud, et pläkerdame pahtliga ja teeme lõppviimistlust. Kohekohevarsti saab teisele korrusele tagasi kolida," rääkis aktiivne sisulooja.

Umbes tunnike tagasi avaldas Lauri Instagramis, et tema kaasa ja laps on kodus. Ühisel pildil on näha Gethelit, Ariat ja nende lemmiklooma.

Foto: Instagram

Näitleja ja sisulooja Lauri Pedaja andis Instagrami vahendusel teada, et täna varahommikul sündis tema ja elukaaslase Getheli perre tütar. Uuele ilmakodanikule pandi nimeks Aria, kes on värske isa sõnul terve kui purikas ning ka emaga on kõik korras. Tegemist on suhteliselt haruldase nimega, sest selle aasta alguses oli Eestis sama nimega vaid 27 naist.

"Täna öösel kell 2 äratas Gethel mind teatega, et tal hakkas sünnitustegevus. Tuhud tulid ja läksid, Gethelis ärkas ürgnaine, kes tegi järjest madalamat ja valjumat häält," kirjeldas Lauri magamata ööd.

"Au ja kiitus mu kullakallile Gethelile, kes tegi spordikeeli suurepärase soorituse. Kui tavaliselt on esimene sünnitus naiste jaoks maraton, siis Gethel tegi selle asja ära n-ö staadioniringiga. Minul polnud teha muud, kui raja ääres lipuga lehvitada ja hõisata," tõdes värske isa.

Koroona ajal aga ei saanud Lauri koos kaasa ja lapsega koju minna. "Just olin saanud hoida oma tütart süles, loonud temaga esimese tõelise kontakti ja siis lõigatakse see kontakt justkui noaga läbi. Loodan siiralt, et tulevased värsked isad seda kogema ei pea,“ tõdes Lauri Õhtulehele.

"Muidu oleksin ilmselt tõstukiga haigla akna taga ja katsuksin sealt sisse ronida,“ muigab ta. „See olukord on ääretult kurb, aga minu elus juhtunud midagi erakordset, mis juba praegu on täielikult muutnud minu mõttemaailma – see on lihtsalt nii võimas tunne, olla isa, sõber, hoidja, kaitsja oma lapsele,“ lisas Lauri.