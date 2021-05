AINULT KROONIKAS | Ei mäletagi, millal viimati publikule esineda sai... Legendaarne Tõnis Mägi astus taas lavalaudadele

"Kui Tõnis Mägi mistahes ruumi sisse astub, siis kõikidel, kes Eesti muusikast midagi teavad, jääb justkui aeg seisma. Miskine eriline salvestusmehhanism, mis tavaliselt inimestel oma laste sünni, pulmapäeva või sõbra elutööpreemia üle andmise ajal tööle lülitub, hakkab kuulmatu mürinaga talletama kõike, mis sel hetkel toimub, sest aju saab aru, et see hetk on kordumatu," leiab Jazzklubi Philly Joe's omanik ja muusik Reigo Ahven.

Just sama juhtus Ahvena sõnutsi ka palju enne kaamerate sisse lülitamist ruumis viibivate tehnilise personali ja meeskonna jaoks - Tõnis Mägi on meie jaoks parim näide sellest, kes me tahaksime olla. Looja, muusik, ihu ja hingega algusest lõpuni.

"Jahmatav, missugust muusikat üks inimene endaga kaasas kannab ning enda sees hoida jaksab. Lausa ehmatav, kui inspireeriv, samas kahe jalaga maas, ligipääsetav ja soe suudab härra selle juures olla. Eriliseks muutis selle kohtumise, kontserdi ja salvestuse muidugi veel tõik, et viimast korda, kui ka maestro Mägi päriselt publikule kontserti anda tohtis ja sai, ei mäletanud ei meie ega ka hr. Mägi ise väga täpselt," kirjeldab Ahven.

“Maailmatelg on krigisedes seisma jäänud”, märgib Tõnis lauldes selle kontserdi raames. Nii on. Sestap on veel erilisem, et Kultuuripartnerluse Sihtasutus koos oma toetajatega on võtnud selle tardumuse hetkel aidata meil teieni tuua neid väikeseid kontserte, et oma pehmel viisil muusika justkui määrdena maailma jälle pöörlema suudaks panna.

Ahven tänas ka kõiki partnereid ehk Kultuuripartnerluse SA, Delfit, Kroonikat, Teliat, armsaid Hooandjaid, Philly Joe’s TV meeskonda ja kõiki muusikud, kes “Vaikelu” sarja ideega kaasa tulid.