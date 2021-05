Mis toimub "Rannamaja" Ada ja Seidi omavahelistes suhetes?

"Rannamaja: raju reede" saates, kus Ada Nelke, Seidi Voogre ning Viktoria Martinson püüavad ühele noorele kaaslast leida, on kuulda Adat ütlemas: "Seidi on räme mõrd. Miks ta üldse tagasi tuli? Surus enndast ikkagi: aa, ma olen saarlane, ma tahan tulla ikkagi." Annad sõrme, võtab käed. Võtsime ta ühte ja nüüd ronis tagasi siia."

Kuna Ada näost oli näha selget vastikust hea sõbranna üle, siis hakkasid loomulikult kohe kuulujutuveskid tööle - arvati, et kaadri taga on midagi juhtunud ning kaks neiut on omavahel tüli.

Teema järgnevate päevade jooksul kuskil ei kadunud ning naiste omavahelise läbisaamise kohta tehti mitmeid päringuid nii fännide kui meedia poolt.

Adal sai selleks lõpuks aga villand ning ta otsustas teema Instagramis ette võtta. "Seal on Seidi naeru seal taga kuulda, kui ma ütlen, et miks ta sinna tuli. See on minu ja Seidi vaheline huumor. Me panemegi niimoodi üksteisele puid alla. Seidi oli seal samas kõrval," rääkis ta.

"Rannamaja" neiude omavahelised suhted on põnev temaatika, sest koos Ada ja Seidiga tõsielusaate esimeses hooajas kaasa teinud Merylin Nau enam koos kahe kaaslasega ei suhtle.

Merylin selgitas möödunud aasta juulis Kroonikale. "Meie elud on lihtsalt lahku läinud. Minu poolt kindlasti ei midagi isiklikku. Huvid on teised ning minu eesmärgid on suuremad ja aeg kulub neile."

"Inimesed vahetuvatki minu ümber praegu ja see on täiesti normaalne. Olen tutvunud väga ägedate ja inspireerivate inimestega ja avaliku elu tegelastega. Mul on nii hea meel, kus ma hetkel oma plaanidega olen. Ma olen viimaste kuudega end kätte võtnud ja suutnud saada oma keha parimasse vormi, suutnud rahakotti täita, osta seda, mida soovin - täpselt nagu olen eelnevalt visualiseerinud enda jaoks. Kõik läheb täpselt ülesmäge nagu olen soovinud. Minult on veel palju palju põnevat oodata meelelahutusmaastikul," lisas ta.

Merylini sõnul suhtlemise lõppemisel mingit draamat pole, sest ta üks päev täiesti "lampi" ilma teatamata eemaldus neist.