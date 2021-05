FOTOD KOHTUST | Jätkub kohtuistung ärimees Iraj Zandi ja Katrin Lusti vahel: kas saatejuht peab kahjutasuna maksma miljoni?

„Kuuuurija“ saatejuht tunnistas, et kohtupaberite kättesaamine mõjus talle halvavalt ning peast käisid läbi mõtted teha ajakirjaniku ametiga sootuks lõpparve. „Aga siis mõtlesin, et kas ma olen sellisest puust, et tunnistan ennast, saba jalgevahel, süüdi, ja lähen prokuratuuriga kokkuleppele – teen kõike selleks, et rahalisest kohustusest pääseda?“

"Kui mulle saabus härra Zandi nõue, kus ma nägin, et ta nõuab miljonit, neid hüpoteeke.. Ta nõudis ju minu kõikide varade külmutamist jne. Mitte et mul oleks palju varasid, ma elan väga tagasihoidlikult. Aga see oli väga hirmutav. Mäletan, et mul oli paanikahoog. Ma vaatasin seda hagi sisu, helistasin oma advokaadile ja mõtlesin, et miks ma seda kõike teen," tunnistas Lust 2019. aastal Pealtnägijale.