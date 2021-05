Saunarock Siidrifarmis!

15 mail toimuval kontserdil Siidrifarmis saavad kuulajad osaks omaloomingulistele lugudele elust enesest, kus saab nii unelevalt kaasa õõtsuda, kui ka jalgadega prõmmida ja kätega plaksutada või siis vastupidi. Hr Valm on oma loomingut üllitanud albumitel "Tulen, olen ja lähen" ning peaasjalikult nende lugude saatel see meeleolukas õhtu ka möödub.

Kuid see pole veel kõik, sest ega Tarvo üksi laval ei ole - talle sekundeerib dünaamiline, ekstraordinaarne, maskuliinne, virtuoosne jne duo eesotsas Elvis Jakobsoni ning ankrumees Danel Pandrega. Need kaks meest on karastunud nii skas kui metalis ning usaldavad oma ürgande väärindama Tarvo Valmi loomingut. Nendel hetkedel, mil lavalt ei kõla elav muusika, paitab teie meeli Tallinna parim discomees DJ Tom Lilienthal.