Vaatajate lemmik jääb "Seks ja linna" uusversioonist kõrvale: mind pole kutsutud!

Jason Lewis ja Willie Garson, kes kehastab Carrie sõpra Stanfordi. Tema peaks uusversioonis kaasa tegema. Scanpix

Aasta alguses rõõmustati seriaali "Seks ja linn" fänne uudisega, et tulemas on uusversioon. Kuid iga paari nädala tagant on tulnud uudis, et mõni vaatajate lemmiktegelane enam ei naasegi. Nüüd on kõrvalejäämist kinnitanud ka näitleja Jason Lewis.