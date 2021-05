Harriet (45) teeb "Jahihooajas" oma esimese peaosa mängufilmis. Teda tuntakse tugeva draamanäitlejana, kes on eraelus Mait Malmsteni (48) elukaaslane ja filmistaar Franz Malmsteni (21) ema. Küllap ei ole juhus, et "Klassikokku­tuleku" produtsent Kris Taska valis Harrieti valmiva komöödia peaossa – Malmstenite-Toomperede peaosad Taska varasemalt tehtud filmides on väga õnnestunud. Mait Malmsten oli viimaste aegade absoluutse hittfilmi "Klassikokkutulek" triloogia peaosas ning Franz äratas ellu Oskar Lutsu lood "Talve" ja "Soo".