Korruptsioonisüüdistused sunnivad kuldgloobuseid reformidele

Oma imago poolest jäävad kuldgloobused alla vaid Oscaritele, aga korraldajaid on süüdistatud diskrimineerimises, kingituste vastuvõtmises ning mitmetes eetilistes eksimustes, kirjutas BBC.

Los Angeles Timesi poolt veebruaris avaldatud artiklis selgus, et mitte ükski liidu 87 liikmest, kes annavad nominentidele hääli, ei olnud mustanahalised.

Järgmise 18 kuu jooksul soovitakse liikmete arvu suurendada 50 protsendi võrra. Liikmetel on keelatud edaspidi võtta vastu kingitusi filmistuudiotelt.

LA Times avaldas, et Netflix lennutas HFPA liikmed Pariisi, et saada toetust enda komöödiale "Emily in Paris". Ja sari teeniski tänavustel auhindadel kaks nominatsiooni.