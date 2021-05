"Lesbibändi" Julia Volkova kandideerib Putini erakonnas vene parlamenti

Volkova sai kuulsaks koos Tatu bändikaaslase Lena Katinaga, kui nad avaldasid 2002. aastal loo “All The Things She Said”. Laulust sai globaalne hitt, samal ajal kui muusikavideo, kus Julia ja Lena kirglikult suudlevad, tekitas suurt vastuolu, kirjutas PinkNews.

Peaaegu kaks kümnendit hiljem teatas Volkova, et jätab laulmise ning liitub poliitikaga. "Olen juba esimese sammu astunud," sõnas lauljanna, lisades, et Putini erakonna rivaalid teda püüda ei suuda ning vandus juhtivale parteile truudust.

Volkova ei ole avaldanud detaile enda valimisplatvormi kohta ega ka manifesti oma hääletajatele. Küll aga ta peab sellele mõtlema hakkama, sest valimised toimuvad septembris.

Volkova kandidatuuri kinnitas ka Ühtse Venemaa asesekretär Sergei Perminov, kes lisas, et nende erakond on avatud kõikidele kandidaatidele.

Volkova liitumine Putini parteiga tuleb paljudele üllatusena. Venemaa president on tugevasti vähendanud riigis demokraatiat ning ei lase kuidagi LGBT+ õigustel areneda.

Putin kirjutas 2013. aastal seaduseelnõule, mis ei luba riigis korraldada homopropagandat. Volkova on avalikult öelnud, et on biseksuaalne, kuid ta on silma paistnud ka geivastaste avaldustega. Ta ütles 2014. aastal Ukraina telesaates, et ta mõistaks oma poja hukka, kui ta geina peaks kapist välja tulema.

"Jah, ma mõistaks ta hukka, sest minu arvates peab tõeline mees olema tõeline mees. Mehel pole mingist õigust olla pederast," ütles ta.

Volkova jätkas: "Kaks naist koos - see ei ole sama asi, kui kaks meest koos. Minu jaoks on lesbid esteetiliselt palju kaunimad."

Lauljanna lisas, et ta ei ole geide vastu, sest arvab, et nad on paremad kui "mõrvarid, röövlid ja narkosõltlased."

Rääkides bändi lesbikuvandist, sõnas Volkova juba 2004. aastal, et see oli kõik produtsendi Ivan Shapovalovi idee. "Ta jättis mulje nagu me oleksime lesbid, kuigi me tegelikult laulsime lesbidele. Me tahtsime, et inimesed neid mõistaksid ja neid ei kritiseeriks. Et nad on sama vabad kui kõik teised," sõnas Volkova.