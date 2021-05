EMADEPÄEVA SOOVITUS | Best of Jarek mõningate uute erandite ja lõbusate lisanditega Siidrifarmis juba sellel pühapäeval

Jarek Kasar, artistinimega Chalice on laulja ja laulukirjutaja, kes oma muusikukarjääri alustas räpparina, kuid tema muusikalised katsetused on vägagi eripalgelised alates rahvamuusikast kuni tänapäevase elektroni välja. Tema esimene album „Ühendatud inimesed” ilmus 2003. aastal. Jarek Kasar on võitnud mitmeid ja mitmeid Eesti Muusikaauhindu, kõnetanud kogu ühiskonda Eesti Vabariigi aastapäeval piduliku, kuid samas südamliku lauluga „Minu inimesed” (mis aasta pärast kõlas ka ühendkooride loona laulupeol), esitanud Põhuteatris oma esimest ooperit "Katuselt" ja jõudnud teatri NO99 repertuaari monomuusikaliga "Lindmees", rääkimata paljudest välja antud albumitest ja luulekogudest. Jarek Kasari haare on aukartustäratavalt lai.