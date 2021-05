Childish Gambino peab plagiaadisüüdistuste tõttu kohtu alla minema

Räppar Emelike Nwosuocha, kes esineb nime all Kidd Wes, väidab, et Gambino kopeeris tema lugu "Made in America", mis avaldati kaks aastat varem, kirjutas BBC.

New Yorgis kohtusse antud dokumentides väidab Emelike, et sõnade teema, sisu ning struktuur on väga sarnased.

Childish Gambino, kelle päris nimi on Donald Glover, ei ole süüdistustele reageerinud.

2019. aastal tegi "This is America" ajalugu, kui võitis Grammy auhindadel parima laulu tiitli. Üks enam räägitud lugusid, mis rääkis rassilisest ebavõrdsusest, politsei vägivallast ning relvavägivallast, mida võimendas muusikavideo.

Aga kohtudokumentides väidab Emelike, et nii tema kui Gloveri laulud on väga sarnased. Ta olevat isegi palganud muusikaeksperdi, kelle hinnangul on sarnasusi liiga palju, et need oleksid kokkusattumus.

Emelike tahab kohtusse minna ning nõuab kahjutasu ja kompensatsiooni kaotatud võimaluste eest. Kuigi ühtegi summat pole mainitud, siis väidab Emelike, et Glover ja teised autoris teenisid laulu pealt sadu miljoneid dollareid kasumit.

See ei ole sugugi esimene kord, kui Gloverit on "This is America" pärast plagiaadis süüdistatud. 2018. aastal väitis hip-hop blogija, et Gloveri laul on liiga sarnane New Yorgi räppari Jase Harley laulule "American Pharaoh".

Harley aga sõnas, et ei soovi asjale ametlikku käiku anda, vaid on tänulik, et tema lugu oli inspiratsiooniks viimaste aastate ühele tähendusrikkamale loole.

Gambino agent Fam Udeorji on igasugust plagiaati eitanud, öeldes, et tema kliendi lugu hakati looma juba 2015. aastal, ning neil on dokumendid, mis seda tõestavad.

Kui nii, siis võib see olla ka vanem kui Emelike "Made in America", mille räppar laadis Soundcloudi üles 2016. aasta septembris.

Kuula mõlemat lugu ja hinda, kas need on sarnased.