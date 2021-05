Rag’n’Bone Man avaldas uue albumi "Life by Misadventure"

Mehe värske muusika on meedia poolt juba soojalt vastu võetud - Sunday Times deklaleeris albumi ”aasta albumiks” ja MOJO 4-tärni arvustus tõstis esile selle ”õitsvat” laulukirjutamist. Albumi kaks esimest singlit "All You Ever Wanted" ja "Anywhere Away From Here" (koos USA superstaariga P!nk) kinnitasid kanna Briti raadiote Radio 1 ja Radio 2 eetris. Lisaks esines ta hiljuti telesaadetes Comic Relief, Later...with Jools Holland ja Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway.