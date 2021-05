Seksuaalse ahistamise süüdistused briti näitleja vastu muudkui kasvavad

The Guardian tsiteerib viite naist, kelle hulgas ka anonüümseks jääda sooviv näitlejanna, et Noah Clarke katsus neid ebasobivalt või seksuaalseid märkuseid.

Viimased süüdistused tulevad vaid nädal pärast seda, kui The Guardian avaldas uudise, et 20 naist süüdistavad praegu 45-aastast Noah Clarke'i seksuaalsetes väärtegudes enda pika karjääri jooksul näitleja, stsenaristi, produtsendi ja režissöörina.

Eelmisel nädalal tunnistas ta, et saab täitsa aru, kuidas tema teod võisid teisi solvata ja kuidas need võisid neid mõjutada ning ta vabandab selle pärast. Aga ta eitab nagu oleksid tema teod olnud illegaalsed.

BBC esindaja sõnas: "BBC on igasuguse ahistamise vastu ja me oleme nendest süüdistustest kuuldes šokis. Me uurime kõiki süüdistusi ning kui keegi on kogenud või näinud sedalaadi ahistamist, siis palun sellest meile teada anda."