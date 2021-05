FOTOD | Rotterdam valmistub Eurovisioniks: lauluvõistlus toimub vähem kui kahe nädala pärast

Piltidelt on näha Rotterdami väljast ning Ahoy keskust sees, kus lava on juba püsti ja ootab artiste lavale. Korraldajad annavad endast kõik, et võistlus mööduks turvaliselt ning ei tekiks uut koroonaviiruse kollet.

Seda on näidanud ka asjaolu, et Kroonika fotograaf on lühikese aja jooksul pidanud tegema kolm koroonatesti. Kõik on olnud negatiivsed. Sama ootab kindlasti ees ka kõiki artiste ja delegatsiooni liikmeid.