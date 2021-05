Disneylandil pahandused kaelas: printsess ei ole suudluseks luba andnud

Hiljuti taaskord uksed avanud California Disneyland, mis pausi ajal mitmeid karusselle renoveeris ja ümber tegi, pidi vastu võtma ka kriitika, sest mitmele inimesele ei meeldinud, et "Lumivalgekese" muinasjutus prints teadvuseta printsessi suudleb ja ta äratab, kirjutas DailyMail.

Karussell keskendus varem kurjale nõiale ja kandis nime "Lumivalgekese hirmus teekond", kuid pärast muudatusi kujutatakse muinasjuttu leebemates toonides.

Karussell kulmineerub nüüd tõelise armastuse suudluse stseeniga, kus prints, kes arvab, et Lumivalgeke on surnud, suudleb printsessi ja see omakorda toob neiu tagasi ellu.

SFGate'i arvustajad aga leiavad, et tegu ei saa olla tõelise armastuse suudlusega, sest üks osapool magab ja ei tea, mis toimub. "Kas me pole juba varem kokku leppinud, et nõusolek on varajastes Disney filmides suureks probleemiks? Kas see õpetab lastele, et suudlus, millega mõlemad osapooled pole nõus, ei ole okei?"

"On raske mõista, miks 2021. aasta Disneyland lisab enda parki stseeni, milles on niivõrd aegunud arusaam sellest, mida mees võib naisele teha, eriti veel ajal, kui ettevõte eemaldab problemaatilised karussellid "Jungle Cruise'ilt" ja "Splash Mountainilt"," sõnavad arvustajad ja pakuvad välja, et "Lumivalgekesele" peaks välja mõtlema uue lõpu.

1955. aastal avatud "Jungle Cruise" karussellidelt eemaldatakse viited pärismaalaseid metslaste ja barbaritena kujutanud temaatikale. "Splash Mountain" karussellilt eemaldatakse mustanahaliste stereotüüpidele tehtud viited.

See pole sugugi esimene kord, kui Disney 1937. aasta "Lumivalgekese" suudlemise stseen kriitikat ligi tõmbab. Osaka ülikooli feministlik professor Kazue Muta sõnas 2018. aastal, et magava naise suudlemine on sama, kui teadvuseta naise seksuaalne ahistamine.

61-aastane akadeemik ütles, et "Lumivalgeke" ja "Uinuv kaunitar" propageerivad seksuaalset vägivalda.

"Lumivalgeke" oli Disney esimene täispikk joonisfilm ning inflatsiooni konverteerimise järel on tegu siiamaani kümne kõige enam tulu toonud filmide nimekirjas.