RETROFOTOD | Tiina Park - eluaegsele eetrikeelule vaatamata ikka ekraanil

LÄBI ELU TOIMEKAS Tiina Park. Erki Pärnaku

Telerežissöör, produtsent ja toimetaja Tiina Park on teinud üle 300 reisisaate, samuti hulgaliselt kunstisaateid. Ta on kihutanud Alberville`i olümpiarajal bobikelguga 140 kilomeetrit tunnis, sukeldunud jäätükkide vahele ja pole kartnud ka madu kaela ümber keerutada. Julge ja särtsakas daam on juba pool sajandit telemaastikul, vaatamata sellele, et ta on saanud mitu korda eluaegse eetrikeelu.