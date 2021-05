Lauljatar Heleza avaldas, millise nipiga kallim tema südame võitis: see töötas väga hästi

"Me hakkaisime timmima selle pärast, et ta küsis mult millal HOAX-i uus laul välja tuleb," rääkis lauljatar.

Karl on ühtlasi sinu kui artisti mänedžer. Kui keeruline või lihtne on olla kallimaga tihti ninapidi koos ja ajada oma artistitöö asju?

Meie töösuhe arenes välja kuidagi nii iseenesest, et me ei võta seda üldsegi nii tõsiselt. Meil pole mitte ühtegi tüli olnud sellepärast ja oskame väga hästi koostööd teha. Mõlemad oskame teineteist kuulata ning kuna kõik on nii omakasupüüdmatu, ei teki ka erimeelsusi, sest toetame teineteist.

Veidikene ehmunud olin ikka, et mis mõttes, minu laulud saatis suurele plaadifirmale. No ja siis tahtsin ju kohe teada, et mis nad arvasid. Tagasiside oli positiivne ja see motiveeris tööd edasi tegema, et oleks veel nendega laule jagada.