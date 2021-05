FOTOD | Eurovisioni esimene poolfinaal pole enam kaugel: Vaata, kuidas möödus artistide tänane lavaproov!

Eurovisioni lavaproov 8.05.2021 Foto: Andres Putting

Kroonika fotograaf on Hollandis koha peal ning näitab, kuidas mõned artistid, kes on juba Hollandisse saabunud, valmistuvad peagi algavaks lauluvõistluseks. Leedu, Sloveenia, Venemaa, Põhja-Makedoonia, Iirimaa ja Rootsi esindajatel on tänane lavaproov juba tehtud. Vaata pilte!