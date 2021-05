Keit Pentus-Rosimannus avameelselt emaks saamise pikast protsessist: ootuse mitu esimest kuud oli mul endal veel ebakindlust palju

Keit Pentus-Rosimannus pole kunagi soovinud emaks saamise teemal põhjalikumalt peatuda, sest see pole läinud nii lihtsalt. Pärast 40. sünnipäeva sagenes ka küsimuste ja uurivate pilkude tulv, kas Keit ja Rain üldse saavad koos lapsi. Vaid korra, 2018. aastal ajakirjale Pulss antud kaaneintervjuus tunnistas toona 42-aastane Keit, et unistus ühisest lapsest elab edasi ja naine tunneb, et see võib õige pea ka täituda: "Mu jaoks ei ole tegelikult perest olulisemat ja ma olen päris kindel, et ühel kenal päeval on meil Rainiga pere kasvamas."

Sellest lausest möödus kolm aastat, kuni Keit sai endale hoitud rõõmusõnumit viimaks ka avalikkusega jagada. Sahinad, et rahandusminister on ootel liikusid ringi juba veebruaris – märtsis. Kuid et koroona tõttu toimus palju kohtumisi zoomi kaudu, oli Keidul lihtsam ka rasedust endale hoida. Näiteks ei teadnud seda kindlalt kuni tänase teateni ka erakonnakaaslasest haridus-ja teadusminister Liina Kersna, kes kirjutas Keidu teate alla järgmiselt: "Oi-oi, minu ammune tunne osutus tõeks! Imeline!! Palju õnne teile kõigile!!".

Muidu pihakohta rõhutavaid liibuvaid kleite kandev Keit hakkas aprilli algusest saati kandma laialõikelisi pintsakuid, mis kasvavat kõhubeebit osavalt varjasid. Tõsi, tähelepanelikumad võisid 29. aprilli "Esimese stuudio" intervjuus näha, kuidas ka osavalt valitud valge jaki alt oli beebikõht kummumas. Kümme päeva hiljem andiski Keit rõõmusõnumist teada, sest seda oli vastu suve ning piirangute leevenedes juba keeruline endale hoida. Nii Keidu Instagrami kui Facebooki konto olid õnnitlustest üle külvatud, sest kõik teadsid, kui suur unistus oli ministrile emaks saamine. Beebi sünnib armastust täis perre, sest Keit ja Rain on koos olnud juba 22 aastat. Nad laulatati 9. aastat tagasi 10. augustil Jaani kirikus. Kümnendat pulma-aastapäeva saab paar tähistada juba pisibeebi seltsis.

Keit, tean, et see on olnud Sinu ja Raini ammune unistus. Kui palju aastaid läks enne kui õnnestus?