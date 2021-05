Arnold ja Ingrid Rüütli uus kodu pole siiani valmis: ehitaja on raskustes

Ingrid ja Arnold Rüütel on sunnitud veel kõrges eas leppima seisuga, kus nende uue kodu valmimine on takerdunud neist mitteolenevate ärivaidluste ja võlgade taha. Arnold Rüütel tunnistab, et ehitajal on raskusi. Eramus plaatimisega tegeleva firma omanik lisab, et näiteks nemad peatasid töö, kuna lubatud raha seni tehtu eest ei ole laekunud.