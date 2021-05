Kirsti Timmer tütre võidust: see oli mulle ikka korralik närvirakkude kadu

"Ma ei ole kunagi enda asjade pärast närvis olnud, aga kogu see saateperiood oli mulle ikka korralik närvirakkude kadu. Lõpp-tulemus muidugi korvas selle. Merily puhul olen ma alati teadnud, et temas on saanud kokku need meie suguvõsa erinevad anded, ta näeb ilma kaartideta ja kaartidega, tajub, tunneb ja tunnetab," ütles Kirsti.

Kirsti Timmer sõnas, et tema tütar on väga võimas selgeltnägija. "Iga saade üllatusin, ei oska eraldi midagi välja tuua, kõik need ülesanded olid ju keerulised ja erinevad. Supertubli!" lisas ta.

"Mind üllatas, et ta valis endale õpetajaks Geidu, justkui teades, et vaid nii saavad tema anded ka esile pääseda, Geit teeb oma õpilasega tööd kaadri taga ja ei varasta. õpilasele antud eetriaega endale. Minu lugupidamine! Merilyle soovin ma vaid üht- tee seda, milleks sa oled sündinud ja mida sa õigeks pead, aga selle tohutu töökuse juures, mis sinus on, ära unusta, et end lõhki rabades oled sa lõpuks tühi ja kasutu. Hoia end ja hinda oma annet vääriliselt, iga jama peale ei tohi seda raisata, aga seda tead sa ise imehästi. Emps kordab lihtsalt üle," ütles Kirsti Timmer.