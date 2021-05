FOTOD | "Harry Potteri" staar Tom Felton Tallinnas: pärastlõuna möödus Telliskivi loomelinnakus õlut rüübates

Samas söögikohas viibinu ütles Kroonikale, et paistis, et seltskonnal oli tore - visati nalja ja joodi õlut.

Mis Feltonisse puutub, siis paistab, et talle meeldib siin väga. Eile õhtul jagas ta Instagramis fotot, mis tehtud Tallinna vanalinnas Patkuli vaateplatsil. Kommentaariumis on paljud fännid elevil, et noorsand Tallinnas on. Paljud imestavad, mida Felton üldse Tallinnas teeb.