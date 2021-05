Liis Lusmägi Egiptuse reisist: meid mõisteti hukka, et kriisi ajal puhkama sõitsime

"See okkaline ja tume sõna "stress" on koroonaajal olnud meile väga tuttav, sest lisaks lastele on kodus ka abikaasa. Ta töötab veebiarendajana ja vajab töötegemiseks väga rahulikku töökeskkonda – kodustes tingimustes on see väljakutse," märkis Lusmägi. "Kevadel oli näha, et kogu see olukord on lained pea kohal kokku löönud, ja lendasime nädalaks Egiptusesse puhkama. Kõigest eemal olla ja lihtsalt puhkust nautida oli väga hädavajalik, kuigi ka meie kogesime mitmete inimeste poolt hukkamõistu, et kriisi ajal puhkama sõitsime."