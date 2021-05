Harry ja Meghani kanad on ohus! Rikkurite naabruskonnas tegutseb mõrtsukkaru

Karu tegutsemine jäi turvakaamera salvestisele, ta murdis hiljuti maha Harry ja Meghani naabrile Penelope Bianchile kuuluvad kaheksa kana, vahendab Mirror. Naine oli siis ka ise kodus ja tagus panne kokku, et heliga karu minema peletada. Ta viitas, et tänu sellele jäid osad kanad ellu.

"Esimene kord 40 aasta jooksul siinkandis karu näha. Palun, Meghan ja Harry - hankige vajalikud turvaseadmed, et ikkagi karu eemal hoida, et ta ei pääseks teie kanade juurde."

Harryl ja Meghanil on kokku kaheksa kana, kelle nad enda sõnutsi päästsid ühest farmist, kus tingimused olid pehmelt öeldes kehvad. Paarike väitis, et kanad on osa nende "lihtsast elust". Tasub märkida, et nende häärber läks 2020. aasta augustis maksma 14 650 000 miljonit dollarit. 1734 ruutmeetril asuvas kodus on 16 magamistuba, üheksa vannituba, lisaks ka teemaja, kahe magamistoaga külalistemaja, bassein, tenniseväljak ning kanala.