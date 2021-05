ARMSAD FOTOD | Kohalikud staarid tähistavad emadepäeva lillesülemite ja südamlike soovidega

Näiteks Hanna-Liina Võsa sai pojalt Ottolt vahva pildi. Paistab, et roosa on ilmselt Hanna-Liina lemmikvärv.



"Musiderohket päeva, kallid emmed," soovib Tanja Mihhailova.

"Kes ütles et see lapsekasvatamine on lust ja lillepidu, aga vaata, Ema särab! Ilusat emadepäeva," ütleb Beebilõust ehk Andrus Elbing.

"Head emadepäeva, armas ema," kirjutab Allan Roosileht pereülesvõtte juures.

Anu Saagim soovib kõigile head emadepäeva. Talle omaselt on pidupäeva tähistamise lahutamaks osaks ka kihisev kesvamärjuke.



"Mu emme on mu lemmik inimene," kirjutab Kethi Uibomägi. Ta kiidab, et ema on imeilus, hooliv, lahke, naljakas jne.



"Minu emadepäeva kangelannad - üks tänane ja teine tulevane," märgib Mihkel Raud foto juures, kus peal ta naine Liina ning tütar Mirjam.

Võistluste tõttu tihti maailmas ringi rändav Anett Kontaveit saab tänase päeva veeta siiski kõige lähedasemate seas.

"Imelist emadepäeva minu kallile emmele ja ka kõikidele teistele vapustavatele emmedele, kes mind siin instagramis jälgivad," märgib Liis Lemsalu.