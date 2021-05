Vennad jätkuvalt riius: William ja Harry ei suuda isegi ema mälestamise osas üksmeelt leida

Sammas avatakse 1. juulil, mil Diana sünnist möödub 60 aastat, vahendab Metro. Üks kuningakoja tegemistega kursis olev allikas viitas, Williami ja Harry vahel pole kõik hästi. "Tahaks loota, et mälestus Dianast suudab nende läbisaamist parandada, aga paistab, et praeguseks on see juba keeruline. Nende suhe on jahe juba 2018. aastast."

Üritusel on mõlemad küll kohal, aga ilmselt ei tule esitusele ühine kõne. Allika teatel seda kuningakojas sooviti, ent mõlemad printsid on veendunud, et soovivad teha oma individuaalsed kõned. Harry sõidab Suurbritanniasse üksi, Meghan jääb USAsse.

Vennad kohtusid mõni aeg tagasi prints Philipi matusel, kus vahetati pigem formaalseid viisakusi. Vendade taasühinemine leidis aset pärast enam kui aastaid pingeid, mida võimendas ka Sussexite lahkumine kuninglikust perekonnast.

Parajaks tüliõunaks kuningakoja jaoks on Harry ja Meghani hiljutine skandaalne intervjuu Oprah'ile. Seal rääkis Meghan, kuidas näiteks Williami naine Kate olevat ta nutma ajanud. Lisaks väitis ta, et kuningakojas tekitas küsimusi see, mis nahavärv saab tema pojal olema.

Intervjuust selgus, et prints Charles pole juba aasta aega Harry kõnedele vastanud.