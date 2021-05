Yana Toom rääkis, miks ikkagi eksabikaasaga kohut käis

Kuue aasta kajastas ka Kroonika, kuidas Toom esitas hagi oma toonase abikaasa Aleksei Toomi vastu abielu lahutamiseks. Neil on ka viis ühist last.

Neil oli Viimsis ühine kodu, ent LPle tunnistas Toom: "Viimsis ei ela minagi enam, seal elab mu endine abikaasa. Lahutasin abielu nii targalt, et jäin korraks lausa tänavale."

Ta lisas, et ametlikult on maja ühisvara, aga tegelikult pole tal võtmeidki. "Ostsin endale kesklinnas korteri."

Aga endise kaasaga läksitegi kohtusse seetõttu, et oli tarvis vara jagada? "Ei, kohtussemineku põhjus oli see, et abikaasa ei tahtnud lahutada," märkis ta.