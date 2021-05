Karl-Erik Taukar: A-kategooria superstaariks on eestlastel keeruline saada

Karl-Erik Taukar sõnab, et selliseid laule on võimalik Eestis teha, mis maailma jõuavad, aga A-kategooria kuulsuseks on eestlasel palju keerulisem saada.

"Laulu teha on võimalik, aga lauljana sinna jõuda on keeruline, sest seal on rahvast nii palju, ma ei teagi, mis asi see olema peaks, et sinna jõuda," rääkis ta "Hommik Anuga" saates.

Taukar kinnitab, et tema muusika on eestikeelne juba puhtalt põhimõtte pärast. "Kui Eesti publikule laulda, siis on soliidne ja publikut austav seda teha eesti keeles," mainib ta ja lisab, et kõige paremad kontserdid on need, kuhu kutsud oma fännid, ta tuleb ja teil on seal hea olla.