Tom Cruise pidi "Võimatu missioon" võtteplatsil tegelema sissemurdijatega

Tom Cruise filmib Yorkshire'is "Võimatu missioon" seitsmendat filmi ja peale rangete koroonapiirangutest kinnipidamisega pidi nüüd tegelema ka sissemurdjatega, kirjutas The Sun.

Tom ehitas koos meeskonnaga kaevandusse suure võttepaiga, kus on viimastel päevadel pööraseid trikke filminud. Aga nad pidi tegelema nüüd ka adrenaliiniotsijatega, kes võtteplatsile tungisid.

Siseallikas ütles: "Võtteplats on niivõrd suur ja avatud, et seda täielikult lukku panna on võimatu. See on ohutusnõuete õudusunenägu. Politsei kutsuti eelmisel nädalal toimunud intsidendi peale kohale ning Tom pidi olukorraga tegelema hakkama, kui see uuesti juhtus."

"Sel korral ronisid kaks sissemurdjad mööda seina, mille tõttu turvameeskond nad kinni nabis. Võtteplats on põnev ning nende jaoks on lahe endast seal pilti teha, aga nad ei taipa kui ohtlik see kõik on. Ilmselt tuleb palgata lisaturvamehed."

"Peale ohutusnõuete õudusunenägu ei soovi Tom ja teised, et filmimisel tekiksid pausid," lisas allikas.

"Võimatu missioon 7" filmimist on tabanud pidevad tagasilöögid, mille tõttu esilinastus lükkus kümme kuud edasi järgmisesse maisse.

Kui märulifilm viimaks välja tuleb, läheb Tom Cruise stressi maandamiseks kindlasti pikemale puhkusele.

Tom on mitmel korral pidanud noomima enda võttemeeskonna liikmeid, kes koroonareeglitest kinni ei pea. Esimene suurem intsident juhtus möödunud aasta detsembris ja see jõudis ka meediasse.

Salaja salvestatud audiost on kuulda, kuidas Tom Cruise karjub kahele filmimeeskonna liikmele, kes seisid monitorile lähemal kui kaks meetrit, et kui see veel juhtub, siis nad vallandatakse, vahendas TMZ.

Paljudele võib see tunduda veider, aga Cruise püüab selgeks teha, et ei tema ega ülejäänud filmimeeskond saa endale eksimusi lubada. Ta röökis nende peale, öeldes, et kogu meeskond peab olema kuldne standard, mis oleks teistele eeskujuks.