Kisub koledaks? Kuninganna lemmiklapselaps peab eksabikaasaga miljoneid jagama kohtu kaudu

Scanpix

Printsess Anne'i poeg Peter Philips ja tema kahe tütre ema Autumn Philips teatasid 2020. aasta alguses, et nende suhe on lõppenud ning nad on lahutamas. Kui algselt tundus, et 11 aastat abielus olnud paar läks lahku vägagi sõbralikult, siis nüüd selgub, et vara jagamiseks on vaja kohtu ja parimate advokaatide abi.