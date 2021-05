Paljastus: Melinda Gates soovis lahutada juba kaks aastat tagasi, kui Bill sattus Epsteini skandaali

Juba toona võttis Melinda ühendust lahutusadvokaatidega ning tegi esimesi samme, et ametlikult Billist lahku minna. Väljaande sõnul teatas Melinda juba siis, et nende abielu on lõplikult läbi.

Samal ajal tulid avalikkuse ette Billi sõprussidemed süüdimõistetud seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga. Väidetavalt olid nad küllaltki lähedased ning nende sõprus jätkus ka pärast seda, kui Epstein oli juba 2008. aastal alaealise prostituudi värbamise ja temaga seksimise eest korra süüdi mõistetud.

2013. aastal kasutas IT-miljardär ka Epsteini kurikuulsat lennukit, millega ta noori neidusid sõidutas ning väidetavalt veetis ta ka öö seksuaalkurjategija New Yorgi kodus. Pärast seda, kui meeste seos avalikkuse ette tuli, teatas Gates, et ta on lihtsalt temaga kohtunud. "Meil ei olnud ärilist suhet ega me polnud ka sõbrad," ütles ta 2019. aasta sügisel. Mõned kuud varem oli Epstein endalt vanglas elu võtnud.

Väidetavalt oli Melinda nende sõpruse tõttu murelik juba aastaid ning see päädis sellega, et naine kontakteerus kaks aastat tagasi kuulsa lahutusadvokaadi Robert Stephan Coheniga, kes on eelnevalt esindanud ka Ivana Trumpi ja Michael Bloombergi.

Gateside lahutusdokumendid allkirjastati nädal tagasi. Meedia on spekuleerinud, et Melinda otsustas ametlikult lahku minna alles nüüd, sest nende noorim tütar Phoebe sai möödunud sügisel täisealiseks. Kuigi Gatesid peavad omavahel ära jagama 130 miljardit dollarit, siis nende kolm last saavad tulevikus igaüks päranduseks ainult 10 miljonit dollarit.