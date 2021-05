Lõplikult tülli pööranud punkbändi Vanemõde asutaja: kaeban kohtuotsuse edasi kasvõi Euroopa kohtusse!

"Eesti üks kuulsamaid ja legendaarsemaid trummareid peab jätkuvalt kohtulahingut oma ansambli Vanemõde eest, mille on proovinud ära registreerida osa tema ansamblis kunagi asendajatena osalenud inimesed," kirjutab Andrus Kerstenbeck oma avalduses Kroonikale.

Ta lisab, et just tema asutas vene aja lõpus ansambli Vanemõde. Kerstenbecki sõnul on tegemist projektkooslusega, kuhu on läbi aegade kaasatud Eesti tuntumaid muusikuid, heliloojaid, tekstikirjutajaid ja lauljaid - kokku ligi poolsada inimest.

"Osa sellest seltskonnast, kes on nn "kehadena" paar korda laval mänginud, on minu teadmata salaja ansambli nime proovinud ära patenteerida," kirjutab ansambli Vanemõde väidetav asutaja Kerstenbeck enda avalduses. Tema sõnul on kogu vaidlus andnud talle meeletu jõu ja energia tegutsemiseks. Nii on lähiaastatel valminud väga mitmeid uusi salvestusi ja muusikavideoid. Kerstenbecki Vanemõde teeb hetkel uuesti proove oma kuldaja Sal-Salleri-aegsete muusikutega. Muusiku sõnul valmistutakse suve suurimateks festivalideks.

Novembris kirjutas Kroonika, et legendaarse kollektiivi Vanemõde asutaja Andrus Kerstenbeck esitas kohtuhagi kolme kunagise bändiliikme vastu. Pikk vaidlus kaubamärgi pärast on tekitanud olukorra, kus Eesti muusikamaastikul tegutseb kaks samanimelist täiesti eraldiseisvat kooslust.

Alates 2017. aastast on nii Kerstenbeck kui ka bändi teised kolm liiget registreerinud kaks eri kaubamärki. 18.03.2017 registreeris Veljo Vingissar, Jüri Roosa ja Freddy Tomingas kaubamärgi Vanemõde koos seni avalikkusele tuttava kujundusega. Seejärel on ka Andrus Kerstenbeck paar kuud hiljem, 31.05.2017 esitanud taotluse kaubamärgile VANEM ÕDE ning kujutiseks märkinud hoopis midagi tundmatut ja uut. Hiljem selgub, et Youtube'ist ja mujalt internetiavarustest leiabki kaks täiesti erinevat kooslust - Vanemõde ja Vanem Õde -, kelle visuaalne väljanägemine erineb kui öö ja päev.