Näitlejatar Gwyneth Paltrow tunnistab alkoholilembust: jõin pandeemia ajal seitse päeva nädalas

Koroonapiirangutes tingitud liikumisvabadus on mõjutanud meist kõiki omamoodi. Nõnda tunnistab ka Gwyneth Paltrow, et jõi pandeemia ajal igal õhtul seitse päeva nädalas viskit ning võttis kehakaalus 7kg juurde, vahendab Page Six.