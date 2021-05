FOTO | Uus taktika? Merylin Nau lausa anub maailmakuulsalt brändilt tööd

MERYLIN NAU Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Mõneks ajaks USA-sse kolinud Merylin Nau kuulutab Instagramis, et võitis pärast linnu väljaheidetega pihta saamist nädalavahetusel lotoga 500 dollarit. Siiski tundub, et tõsielustaari püüdlused teisel pool ookeanit kuulsaks saada on luhtumuas.