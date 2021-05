Meghan Markle astus esimest korda pärast Oprah' intervjuud rahva ette ning rääkis ka oma sündimata tütrest

Laupäeval oma kõnes võttis ta luubi alla soolise võrdsuse ning ka selle, et koroona on naisi ebaproportsionaalselt palju mõjutanud. Seejuures peab ta oluliseks, et vaktsiinid oleksid globaalselt kõigile kättesaadavad.

Peale selle mainis ta ka tõsiasja, et peagi tervitab tema ja prints Harry pisitütart:

"Mu abikaasa ja mina oleme nii põnevil, et saame varsti tervitada oma tütart. Tegu on väga suure rõõmuga, mida me jagame miljonite peredega üle maailma. Temast mõeldes, oleme me mõtetes väga paljude teiste peredega üle maailma, kellel peab olema toetust ja võimekust juhtida meid elus edasi."

"Möödunud aastat on mitmed kogukonnad kirjeldanud kui väsimatut ja kangelaslikku võitlust Covid-19ga. Me saime täna kokku, sest lähitulevik on aina helgem. Sellegipoolest peavad kõik meist pingutama, et eluga normaalselt edasi minna. Mina ja prints Harry kui kampaania kõneisikud peame oluliseks, et sellest kõigest taastumine oleks tervislik, turvaline ja edukas igale ühele, eriti naistele, kes on selle pandeemia tõttu ebaproportsionaalselt palju kannatada saanud," rääkis ta.

Vaata täispikka pöördumist!