KUULA | Hitihoiatus! Menuräppar reket avaldas suvise singli nimega "Maradona"

Reketi uus lugu “Maradona” erineb tema varasemast loomingust seetõttu, et esmakordselt on ta teinud koostööd andeka klahvpillimängija Joonas Mattias Sarapuuga, kellega on räpparil soov olnud midagi ühist luua juba pikalt. „Uudishimu oli proovida teha teistega rohkem koostööd ning teha asju, mis esmapilgul olid mu mugavustsoonist väljaspool,” kommenteerib reket ise.

Reket on muusika loomisega küll aktiivselt tegelenud, kuid ilmselt tähelepanelikumad on märganud, et tema soolokarjääris on olnud vahepeal paus. „Tegelesin teiste projektidega ning olen ringiga tagasi jõudnud enda soolomuusika tegemiseni,” lisab räppar.