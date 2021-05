VIDEO | Eluarmastusest lahku läinud "Rannamaja" Ada: ma hoolitsen selle eest, et ma kuhugi auku ei kukuks

"Ma kannan neli päeva vana pusa, mis on taskurättideks muutunud. Mu näonahk on nagu ta on - silmad on punased ja veits puffyd (toim. - pundunud). Aga okei, teeme ennast korda. Ma üritan hoolitseda täiega selle eest, et ma kuhugi auku ei kukuks. Ma teen iga hommik ikkagi voodi ära ja pesen nägu ja hambad. Vaatan, et ma midagi sööks. Mu söögiisu on absoluutselt null. Samas ma ei taha, et mu keha kuidagi rõvedalt katki oleks," räägib Ada enda tunnetest ja emotsioonidest. Näha on, et äsja lahku läinud tõsielustaar tunneb end äärmiselt kehvasti. Ta lisab, et ärge keegi küsige väga midagi.

Samas hakkab ta ühel hetkel rääkima, et paljud uurivad temalt, mis juhtus. "Tuleb natuke eraldi olla ja mõelda, mis me reaalselt tahame. Ma ei tea, kas see on paus või full nägemist. Ma ei tea, mis hetkel on, sest me pole otsustanud veel. Aga jah, me ei ela koos hetkel," tunnistab Nelke ning viitab, et Marten elab hetkel üldsegi Rootsis. Niisamuti mõtlevad nad elu üle järele ning vaatavad, kas neil on üksi parem või ei.

"Ma ütlen eos juba ära, et ma ei tea, mis meist saab. See ei ole praegu kindel, et nüüd on punkt kõigel. Mina sisimas usun, et see inimene on mu eluarmastus. aga eks näis - aeg näitab. Ma arvan, et kuna me mõlemad töötasime kodust ja elasime koos, siis võib-olla tekkiski sõltuvus teineteisest," mõtsikleb tõsielustaar.

Ka kommentaariumis lohutab samast saatest tuntud Helena Klaar Adat: "Armas oled! Kallid, musid ja pea vastu!"

Noored ilmusid seltskonda koos mullu suvel. Kroonika kajastas toona, et Marten töötab IT-vallas. Noormehe Twitteris jäi silma postitus, mis ilmselt oli Adale pühendatud. "Olen õnnelikum kui kunagi varem ning tänan iga päev jumalat, et sa selle naise minu ellu tõid," jagas mees oma jälgijatele romantilist postitust.