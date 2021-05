VIDEO | Eriti üllas tegu! "Selgeltnägijate tuleproovi" võitnud Merily Timmer annetas kolmandiku oma võidusummast

"Miks sa otsusta oma saate võidusummast kolmandiku annetada?" uurib TV3 reporter Timmerilt. "Ma otsustasin annetada kolmandiku summast Sihtasutusele Kadunud. Mulle jäi silma Laukna ülesanne, kus üks ema ei teadnud, mis ta lapsest on saanud. Neid inimesi on Eestis väga palju, kes on kaotanud oma lähedase inimese ega tea neist midagi. Teadmatus on kõige hullem tunne üldse. Seepärast ma otsustasin, et minu panus läheb sellele sihtasutusele.