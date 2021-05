FOTOD | Kas aasta on jälle 2002? Jennifer Lopez ja Ben Affleck on teineteist taasleidnud

Tegemist pole esimese korraga, kui Lopez't ja Afflecki viimastel nädalatel koos on nähtud. Kuigi allikate sõnul on nad endiselt veel ainult sõbrad, siis paparatsofotod ütlevad rohkem kui tuhat sõna.

Daily Mailini jõudnud piltidelt on näha, kuidas 2002. aastal kihlunud paar on jõudnud romantiliselt nädalavahetuselt tagasi Los Angelesse. Kuigi võiks arvata, et ekskallimate vahel võib endiselt olla mõningad pinged, siis on näha, et Jennifer ja Ben naudivad teineteise seltskonda. Ühel fotol hoiavad nad ka käest kinni.