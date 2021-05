Ekskallim Alex Rodriguez avameelselt Jennifer Lopezi ja Ben Afflecki teineteise taasleidmisest: olen šokeeritud!

Lopezi ekskallimast pesapallur Rodriguez on uudisest šokeeritud ning pettunud, kuna lootis, et nad suudavad Lopeziga veel suhte päästa.

Paar on üritanud omavahelisi suhteid parandada ka varasemalt, kuid eelmisel kuul mindi lõplikult lahku. Laulja ekskallim on üllatunud, et Jennifer Lopez on edasi liikunud.