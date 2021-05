RETROFOTOD | Eha Urbsalu avab oma kireva pildialbumi: suurim ebaõnnestumine on oma laste puudumine

Aastakümned on läinud, kuid Eha Urbsalu (49) välimus pole muutunud. Eha puhul võib vabalt öelda, et 50, milleni ta sel nädalal jõuab, on uus 30. Praegu Ameerikas elava modelli tähelend algas juba 17aastaselt – Eha pälvis 1988. aasta Miss Estonia valimistel I printsessi tiitli. Kohe selle järel võitis ta veel suurema konkursi, saades Nõukogude Liidu supermodelliks ja Miss NSV Liidu valimistel üheks printsessiks. Seejärel osales Eha Los Angeleses iludusvõistlusel Supermodel of the World, kus saavutas neljanda koha. Sealt algas tema rahvusvaheline modellikarjäär.

Tagantjärele leiab Eha, et päris juhuslik see edu polnud. Et pääseda Miss Estonia­le, kust kõik alguse sai, pidi ta oma nime kirja panema Miss Virooniale, mitte konkursile Miss Tallinn. "Ükskõik kui väikesed või suured on sammud, peame ikkagi need ise tegema selleks, et midagi suuremat juhtuks. Otsustama, mille suunas me oma energia liikuma paneme," on Eha deviisiks olnud läbi elu.