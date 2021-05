Seth Rogen meenutas, kuidas Tom Cruise ta saientoloogiasse tahtis meelitada: ma ei unusta kunagi seda sõnastust

Majja jõudes kasutas Tom Cruise võimalust noorele kolleegile saientoloogiast rääkida. "Ma ei unusta kunagi sõnastust, mida kasutati: kui sa lased mul vaid rääkida, mis selle sisu on, anna mulle vaid 20 minutit ja lase ma räägin, mis selle sisu on," kirjeldas Rogen Tom Cruise'i sõnu.

Rogen tunnistas, et ta on nõrga iseloomuga ja kui Judd Apatowi poleks seal olnud, siis oleks ta ehk Cruise'i jutuga kaasa ka läinud.

Aga kui see teema nüüd üles võeti, siis oli Rogen meelt muutnud. "Ma mõtlen tagasi sellele 2018. aastal antud intervjuule, kus ma kommenteerisin, kas ma jätkan Jamesiga koos töötamist, aga fakt on see, et ma ei ole seda teinud ja ei plaani ka praegusel ajal teha," ütles ta.