Luisa Rõivas meenutab ema: ta õpetas mulle absoluutselt kõike

"Pühapäev oli imeline: lapsed tõid lilli, kaart oli täis häid sõnumeid. Sain kinnitust, et olen ka sel aastal olnud üks eriti äge, ilus, tore ja abivalmis emme. Veetsime koos aega ja nautisime, et õues sai juba restorani toitu süüa. Iga hetk kui meenus, miks me seda päeva tähistame, tekkis kurku suur klomp, mida alla neelata oli raske ja silmad läksid päikseprillide taga märjaks. Miks? Sest emadepäev, ilma emata on ikka hetketi väga kurb."

"Mu ema oli superema ja ta õpetas mulle absoluutselt kõike, välja arvatud seda, kuidas temata edasi elada," meenutas Luisa Rõivas oma ema.

Selle järel tegi Luisa viite vähiravifondile "Kingitud elu", vihjates justkui oleks tema ema 2019. aastal surnud just vähki. "Et emmed ja issid kestaksid" selleks on ka sul võimalik oma panus anda, annetades [vähiravifondile]," kirjutas ta.

Kroonika kirjutas veebruaris, kuidas Taavi ja Luisa Rõivase Nõmmel asuva maja ehitus kulgeb. "Maja välistööd said eelmise aasta lõpuks suuremalt jaolt valmis ja aasta alguses alustati sisetöödega," sõnas Luisa. "Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis suveks õnnestub ehk sisse kolida."

Maja ehitas 1930ndate alguses Taavi vanavanaisa ja Taavi kolmest lapsest saab viies järjestikune põlvkond, kes majas elab. Rõivaste naabriteks on Keskerakonna üks asutajaid Siiri Oviir ja endine riigikontrolör Mihkel Oviir. Enne kui maja omanikuks sai Taavi isa Kaarel, käis kaasomandi lõpetamise üle naabritega pikk kohtuvaidlus. Aastate jooksul vaidlus lahenes ning üle-eelmise aasta lõpust on maja omanik Taavi. Eramus on ehitusregistri praegustel andmetel elamispinda peaaegu 180 ruutmeetrit, maja ümbritseb ligi 2000ruutmeetrine krunt.