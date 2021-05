Angelina Jolie'il on raskusi uue kaaslase leidmisega: ma olen juba pikka aega üksi olnud

Angelina Jolie avab veidi oma eraelu tagamaid ning tunnistab, et on juba mõnda aega olnud pärast Brad Pittist lahutaminekutt üksi. Muu hulgas tunnistab ta tõsimeeli, et tal on olnud raskusi leida endale uut armastust. Bradi ja Angelina lahutuses on nüüdseks möödas pea viis aastat.

"Mul on kuus väga võimekat last. Ja eks loomulikult igal hommikul, kui üles ärkan, pean ma olema kindel, et nendega on kõik hästi. Sealhulgas, kas neil on vaimselt kõik okei, aga paar aastat tagasi kõik pöördus ning nüüd nad peavad mõtlema, et kas emaga on ikka kõik korras," märgib Jolie.