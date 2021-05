Krimisarjast "Line of Duty" sai 21. sajandi kõige enam vaadatuim sari

"Line of Duty" on krimisari, mis räägib korruptsioonivastasest üksusest (AC-12), mille ülesandeks on leida politseis töötavad korruptandid. Kuue hooaja vältel on püütud tõestada, et selliseid politsenike on palju ja korruptsioon on süstemaatiline. Kui viimase viie hooaja jooksul saadi kõik ninamehed kätte, siis jäi saladuseks viimase juhtfiguuri identiteet.

15,24 miljonit britti soovisid teada, kes on see salapärane "neljas mees", kelle puhul on kasutatud ka koodnime H. Tema identiteet selguski hittsarja viimases episoodis, kirjutas DailyMail.

Krimisari läks mööda 2000. aastate alguses tähelepanu tõmmanud 1960. aastatest rääkivast draamast "Heartbeat", mille ühte episoodi vaatas kokku 15,16 miljonit vaatajat.

Draamasari oli lausa nii populaarne, et selle ühte episoodi vaatas rohkem inimesi kui tänavust Oscarite galat.

Krimisarja "Line of Duty" kuuenda hooaja eelviimane episood tegi kogu sarja vaatamise rekordi - episoodil hoidis silma peal keskmiselt 11 miljonit inimest, vahendas BBC.

Rekord tuli pärast seda, kui BBC One näitas hooaja viimase osa trailerit, mis viitas, et tegu on justkui kogu sarja üldse viimase osaga. "Iga uurimine on viinud selle hetkeni," teatati promos.

Alapealkirjas näidatud H viitas, et lõpuks ometi avaldatakse mitu hooaega saladuses hoitud pahalase identiteet.

"Line of Duty" naasis ekraanile märtsis ja esimest episoodi vaatas 9,7 miljonit inimest. See on parem tulemus, kui vaatas möödunud ehk viienda hooaja viimast episoodi (9,07).

Oscarite gala aga samal ajal jätkab allakäigu trendi. 93. filmiauhindu vaatas tänavu rekordiliselt madal arv publikut. USA telepublikust vaatas galat vaid 9,85 miljonit inimest. Võrreldes 2020. aastaga, viimase madalseisuga, kui Oscareid vaatas 23,6 miljonit inimest, on tegu 58 protsendilise langusega, vahendab BBC.

Kogu üritust tabas topelt tagasilöök. Nominentide hulgas polnud ühtegi suurt kassahitti ning publikut on ära tüüdanud COVIDi aegsed igavad auhinnatseremooniad.