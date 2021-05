Balletitantsija jäi seksuaalses rünnakus süüdi. Osad ohvrid olid ka alaealised

Kohtunik Edward Connell sõnas, et Changi rünnakud muutusid järjest tõsisemaks ja ähvardas, et teda võib ees oodata pikk vanglakaristus.

Kõik süüdistused puudutasid nelja, 16-18-aastast noort naist, kes tunnistasid, et Yat-Sen Chang puudutas neid massaažide ajal ebasobivalt.

Vandekohtule öeldi, et Chang, kes nüüd elab Saksamaa linnas Kiel, kasutas enda staatust kuulsa ja kogenud õppejõuna, et oma õpilasi ahistada.

Prokurör Joel Smith sõnas: "Ta lootis enda poolt, et tema kuulsus ja positsioon kaitsevad teda kaebuste eest, või mistahes süüdistuste eest tulevikus."

Chang aga on kõiki süüdistusi eitanud ja ei saa aru, miks need on tehtud. Talle määratakse karistus Isleworthi kohtus 18. juunil.